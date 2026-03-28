Crozza-Meloni sbotta dopo il referendum | Santanchè e Delmastro? Il problema vero sono quelli che restano

Durante la trasmissione in onda il venerdì sera, il comico ha commentato le recenti vicende politiche, criticando alcune figure di partito e affermando che il problema principale sono invece altri esponenti ancora in carica. La puntata si è concentrata su alcuni temi di attualità, con interventi che hanno generato discussioni tra il pubblico presente in studio.

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