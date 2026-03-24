Terremoto nel governo | si dimettono Delmastro e Bartolozzi in bilico Santanchè La decisione di Meloni dopo il referendum

Due ministri del governo si sono dimessi mentre un'altra figura è in bilico, a seguito del risultato di un referendum. La Premier ha convocato un vertice di partito prima di comunicare una decisione ufficiale. La situazione politica si è mossa dopo il risultato referendario, portando a cambiamenti all’interno dell’esecutivo e a un possibile reassetto delle cariche.

Il primo effetto, dopo la sconfitta referendaria, sono dimissioni a catena. Non solo quelle, di cui nelle ultime ore si parlava, del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. Ma anche della capa di Gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi. È in bilico la ministra del Turismo, Daniela Santanché che sta provando a resistere. La decisione presa da Giorgia Meloni arriva al termine di riunioni andate avanti per tutta la mattina che avevano come obiettivo di dare una risposta forte dopo il risultato del voto popolare sulla riforma della giustizia. «Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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