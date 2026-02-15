Ira della Pascale contro furia e insulti dei pro-Pal | Lavatevi e andate a lavorare! A Gaza vi taglierebbero la testa video

Francesca Pascale ha reagito con rabbia dopo aver ricevuto insulti dai sostenitori di Gaza, accusandoli di essere sporchi e di non lavorare. La donna li ha invitati a lavarsi e a trovare un impiego, aggiungendo che a Gaza li avrebbero addirittura decapitati. La sua risposta diretta e senza mezzi termini si è fatta notare sui social, dove ha pubblicato un video in cui si sente chiaramente la sua voce ferma e decisa.

Il coraggio di dire le cose in faccia, senza timori reverenziali o pseudo-censure diplomatiche, venando il tutto con quella verve che a tratti ricorda la determinazione del Cavaliere, Francesca Pascale ce l’ha senza dubbio. E ne ha dato prova negli anni. L’ultimo set di registrazione, allora, è quello del Carnevale di Viareggio dove la ex compagna di Berlusconi e poi moglie di Paola Turci, dopo aver ricevuto il premio della kermesse, è stata presa d’assalto dalle invettive dei pro-Pal a cui ha replicato per le rime (clicca qui per vedere il video postato sui social da Il Tirreno ). Francesca Pascale risponde per le rime a insulti (e propaganda) pro-Pal. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ira della Pascale contro furia e insulti dei pro-Pal: “Lavatevi e andate a lavorare! A Gaza vi taglierebbero la testa” (video) Francesca Pascale, parole choc contro i manifestanti pro Pal al Carnevale di Viareggio: “A Gaza vi taglierebbero la testa” Durante il Carnevale di Viareggio, Francesca Pascale si rivolge duramente ai manifestanti pro Pal. Francesca Pascale, lo sfogo contro i manifestanti pro Pal al Carnevale di Viareggio: “A Gaza vi taglierebbero la testa” Durante il Carnevale di Viareggio, Francesca Pascale ha rivolto parole dure ai manifestanti pro Pal. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: De Pascale sui Cpr in Emilia Romagna tira dritto: ira della Cgil e pressing di Fratelli d’Italia; Rigopiano, l’ira di una madre: Si piange per la morte di un figlio, non per un’assoluzione; Affitti brevi, il governo impugna la legge dell'Emilia-Romagna: l'ira della Regione. Non hanno cultura istituzionale; Sicurezza e immigrazione, le opposizioni perdono la voce. Caso Pascale Pro Pal, Selvaggia Lucarelli contro Fondazione Carnevale Viareggio: Complimenti per il premioSelvaggia Lucarelli critica Francesca Pascale per le sue parole contro un gruppo Pro Pal e attacca la Fondazione Carnevale Viareggio ... virgilio.it Francesca Pascale contro i manifestanti Pro Pal: «Lavatevi». Poi, il chiarimento sui social VIDEOSfuriata di Francesca Pascale contro dei manifestanti Pro Pal giovedì durante il momento di riflessione sui diritti umani organizzato prima del Corso del giovedì Grasso durante ... ilmattino.it Silenzio di Schlein e Conte sul blocco navale. Prevale la paura di esporsi su temi «impopolari». Alla Camera la protesta del centrosinistra solo contro i nuovi limiti alle visite dei deputati nei Cpr. In Emilia il presidente De Pascale dice sì a un nuovo Cpr. L’ira de facebook