Maurizio Crozza ha riproposto l'imitazione di Carlo Calenda durante una delle sue puntate, in cui il personaggio afferma:

Maurizio Crozza torna a vestire i panni di Carlo Calenda con la sua collezione orgogliosa di figurine di me**a Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna a vestire i panni di Carlo Calenda con. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, imitazione di Calenda: "Mi candido alle politiche del 2027 per finire l'album delle mie figurine di me**a"

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