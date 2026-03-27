Fratelli di Crozza imitazione di Calenda | Ho votato Sì al referendum per completare l' album delle mie figurine di me**a

Maurizio Crozza ha riproposto l'imitazione di Carlo Calenda, commentando con ironia il suo voto al referendum. Nel suo monologo, Crozza ha citato una frase attribuita all'esponente politico, che avrebbe detto di aver votato Sì per completare

Maurizio Crozza torna a vestire i panni di Carlo Calenda con la sua collezione orgogliosa di figurine di me**a Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna a vestire i panni di Carlo Calenda con. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, imitazione di Calenda: "Ho votato Sì al referendum per completare l'album delle mie figurine di me**a" Articoli correlati Fratelli di Crozza, imitazione di Calenda: "Mi candido alle politiche del 2027 per finire l'album delle mie figurine di me**a"Maurizio Crozza torna a vestire i panni di Carlo Calenda con la sua collezione orgogliosa di figurine di me**a Nella nuova puntata di Fratelli di... Crozza/Calenda: "Al Referendum ho votato Sì per completare la collezione di figure di m…"Home > Spettacoli > Televisione > Crozza/Calenda: "Al Referendum ho votato Sì per completare la collezione di figure di m…" Nella nuova puntata di... Crozza Sinner Io italiano Quando devo pagare le tasse mi sento più di Montecarlo Tutti gli aggiornamenti su Fratelli di Crozza imitazione di... Temi più discussi: Coltelli in montagna, Crozza imita Corona: È come fare l’amore senza il bigolo; Crozza-Tajani dopo il referendum: La battaglia del papà di Marina non interessa più; Crozza diventa Tajani: Io ministro? Questa cosa mi è capitata tra capo e collo…strano vero?; Fratelli di Crozza, l'imitazione di Tajani: Col referendum persa la battaglia di Berlusconi, mi auguro che la figlia del papà mi tenga qua. Crozza-Tajani dopo il referendum: La battaglia del papà di Marina non interessa piùMaurizio Crozza veste i panni di Antonio Tajani, alle prese con la sconfitta al referendum sulla giustizia. Il monologo ruota attorno alla battaglia del papà, riferimento a Silvio Berlusconi, che ... affaritaliani.it Fratelli di Crozza, la puntata del 27 marzo in diretta: tutte le imitazioniFratelli di Crozza diretta 27 marzo. Durante la serata si parla dei principali temi di attualità, a partire dal Referendum sulla Giustizia. maridacaterini.it Previsioni azzeccatissime quelle di #CrozzaCalenda #FratelliDiCrozza - facebook.com facebook Fratelli di Crozza, Calenda e l'album delle figure di me**a x.com