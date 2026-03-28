Crozza Calenda | Al Referendum ho votato Sì per completare la collezione di figure di m…

Nella puntata più recente di Fratelli di Crozza, trasmessa venerdì sera sul Nove e disponibile in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza interpreta di nuovo Carlo Calenda. Durante lo spettacolo, Calenda dichiara di aver votato Sì al referendum per completare la sua collezione di figurine di m… La scena si svolge con Crozza che recita la parte del politico in modo satirico.

Home > Spettacoli > Televisione > CrozzaCalenda: "Al Referendum ho votato Sì per completare la collezione di figure di m." Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna a vestire i panni di Carlo Calenda con la sua collezione orgogliosa di figurine di me..a: tutti i fallimenti politici accumulati in carriera, dalle Comunali di Roma al Terzo Polo con Renzi, fino al capolavoro delle Europee 2024. CrozzaCalenda: "Al Referendum ho votato Sì per completare la collezione di figure di m." New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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