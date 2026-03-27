Fratelli di Crozza Calenda e l' album delle figure di me**a

Da ilgiornaleditalia.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maurizio Crozza riprende il personaggio di Carlo Calenda, interpretandolo in nuovi sketch televisivi. In questi, il comico satirico utilizza la parodia per commentare aspetti della politica italiana, inserendo riferimenti a eventi recenti e dichiarazioni pubbliche. La sua interpretazione si concentra su dialoghi e situazioni che ripropongono le caratteristiche principali del personaggio, senza aggiungere elementi di narrativa o opinioni personali.

Maurizio Crozza torna a vestire i panni di Carlo Calenda con la sua collezione orgogliosa di figurine di me**a Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna a vestire i panni di Carlo Calenda con. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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