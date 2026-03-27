Fratelli di Crozza Calenda e l' album delle figure di me**a
Maurizio Crozza riprende il personaggio di Carlo Calenda, interpretandolo in nuovi sketch televisivi. In questi, il comico satirico utilizza la parodia per commentare aspetti della politica italiana, inserendo riferimenti a eventi recenti e dichiarazioni pubbliche. La sua interpretazione si concentra su dialoghi e situazioni che ripropongono le caratteristiche principali del personaggio, senza aggiungere elementi di narrativa o opinioni personali.
Maurizio Crozza torna a vestire i panni di Carlo Calenda con la sua collezione orgogliosa di figurine di me**a Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna a vestire i panni di Carlo Calenda con. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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