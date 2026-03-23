Referendum l’affluenza a Reggio Emilia al 66,85% Dove si è votato di più

Reggio Emilia, 23 marzo 2026 - Alle 15 di oggi si sono chiusi i seggi del referendum costituzionale sulla giustizia: l’affluenza totale nella nostra provincia è del 66,85%. Il comune con la partecipazione più alta è stato Albinea con il 74,79%, mentre quello con l'affluenza più bassa risulta essere Boretto con il 59,68% (unico comune sotto il 60%). La città capoluogo di Reggio Emilia si attesta su una partecipazione solida del 67,09%. In generale le zone della Val d'Enza e Pedemontana presentano dati di affluenza interessanti, con ben quattro comuni che superano la soglia del 68%: oltre a Quattro Castella con il suo 73,07% troviamo Vezzano sul Crostolo (68,06%), Cavriago (68,05%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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