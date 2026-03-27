Report risultati e gol delle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026

Dopo l’annuncio delle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026, sono state diffuse le prime statistiche sui risultati e sui gol segnati nelle partite di qualificazione. Le partite si sono svolte in diverse nazioni, coinvolgendo numerose squadre nazionali. I dati pubblicati riportano i punteggi finali, i marcatori e le classifiche aggiornate delle qualificazioni in corso.

2026-03-27 01:58:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Matej Kovar ha negato Finn Azaz e Alan Browne ai rigori mentre la Repubblica ceca metteva fine alla campagna di qualificazione della Repubblica d’Irlanda alla Coppa del Mondo e avanzava alla finale degli spareggi contro la Danimarca con la vittoria in semifinale alla Fortuna Arena. Miroslav Koubek guiderà la Repubblica ceca alla fase finale per la prima volta dal 2006 battendo la Danimarca in casa martedì (19:45 BST), dopo essersi ripreso dallo svantaggio per 2-0 causato dal rigore di Troy Parrott al 19? e dall’autogol di Kovar al 23?. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Report, risultati e gol delle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026 Articoli correlati Chi è in testa alla classifica dei migliori marcatori delle qualificazioni alla Coppa del Mondo UEFA 2026?2026-03-26 00:34:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: La corsa per la Scarpa d’Oro in Europa... Report, risultati, highlights della Coppa del Mondo ICC T20 20262026-02-15 20:08:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Sorteggi Play-off: come funzionano | Qualificazioni Mondiali 2026 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Report risultati e gol delle... Discussioni sull' argomento La FIFA traccia il futuro del calcio mondiale: dall'appello alla pace di Infantino al budget record da 14 miliardi di dollari; LIVE! Verso Italia-Irlanda del Nord: sale l'attesa, minuto di silenzio per Savoldi; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Italia-Irlanda del Nord, probabili: Bastoni verso il recupero, Scamacca in tribuna. Se l’Italia batterà l’Irlanda del Nord si qualificherà per la finale dei playoff per i Mondiali 2026. Se perderà invece sarà esclusa dalla Coppa del Mondo che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti. Cosa accade in caso di pareggio: https://fanpa.ge/104b8 - facebook.com facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com