cronaca di un amore le parole a distanza di callas e pasolini

È stato presentato un nuovo lavoro musicale intitolato «Cronaca di un amore», che ripercorre la relazione tra due figure artistiche. Il testo si concentra sulle parole scambiate a distanza tra una cantante e un poeta, evidenziando il tema della contraddizione tra sentimento e desiderio. La composizione mette in luce il rapporto di attrazione tra le due personalità, senza tuttavia portare a una sintesi finale.

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