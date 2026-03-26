Callas e Pasolini quell’amore impossibile Due destini e un sentimento all’opera

Il 26 marzo 2026 a Piacenza si tiene un evento dedicato alla relazione tra la cantante e il poeta, analizzando il loro legame e le differenze di gusti artistici. La figura maschile, in gioventù, aveva assistito a rappresentazioni di opere come il Rigoletto e la Carmen, ma aveva trovato questi generi poco vicini alle proprie preferenze. La discussione si concentra sul loro rapporto e sui sentimenti che li hanno uniti.

Piacenza, 26 marzo 2026 – E pensare che lui non amava l’opera: da giovane aveva assistito al Rigoletto e si era annoiato, qualche anno dopo ci aveva riprovato con la Carmen ma la trovava un genere distante dai suoi pensieri. E lei, che detestava gli intellettuali e i comunisti, era andata al cinema a vedere Teorema e ne era uscita scandalizzata. Eppure nel 1969 fra Pier Paolo Pasolini e Maria Callas nacque un legame, un dialogo, un’amicizia, fors’anche un amore, sia pure impossibile: “Perché esistono tante specie di amori, anche quelli non riconosciuti dalla società, dalla morale o dalle istituzioni, ma che sono pur sempre amori”, spiega Alberto Mattioli, giornalista ed esperto musicale, autore del libretto di Cronaca di un amore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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