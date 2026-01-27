Lavori di rifacimento della pavimentazione in via Cavour ecco i divieti fino al 10 febbraio

Questa comunicazione informa sui lavori di rifacimento della pavimentazione in via Cavour, con divieti di transito e modifica della viabilità fino al 10 febbraio. È importante rispettare le indicazioni temporanee per garantire la sicurezza e la buona riuscita degli interventi. Per evitare disagi, si consiglia di pianificare percorsi alternativi e seguire le segnalazioni lungo il percorso.

Divieto di transito su via Cavour nel tratto tra piazza Duca degli Abruzzi e via Armando Diaz, senso unico di marcia in direzione sud–nord su via Armando Diaz, nel tratto compreso tra via Cavour e via Luigi Settembrini, e divieto di accesso sulla corsia nord–sud tra via Luigi Settembrini e via Cavour, con obbligo di svolta a destra su via Luigi Settembrini. È quanto previsto da un'ordinanza dirigenziale che va ad aggiornare la precedente, del 21 gennaio, in relazione ai lavori in corso sulla strada. I provvedimenti, in vigore dal 26 gennaio al 10 febbraio, sono necessari per consentire i lavori di rifacimento di una porzione di pavimentazione carrabile in betonella su via Cavour, nel tratto compreso tra piazza Duca degli Abruzzi e via Armando Diaz.🔗 Leggi su Ilpescara.it

