L'Agenzia internazionale dell’Energia ha annunciato che la guerra in Medio Oriente sta provocando la crisi più grave mai vista nel mercato petrolifero mondiale. Per rispondere a questa situazione, l’agenzia ha deciso di mettere a disposizione una riserva strategica di petrolio e ha avviato consultazioni con i paesi produttori per valutare le azioni da intraprendere. La situazione continua a evolversi rapidamente.

Lo ha detto l'Agenzia internazionale dell’Energia, che per affrontarla ha messo a disposizione una parte delle sue riserve d'emergenza Secondo l’Agenzia internazionale dell’Energia (AIE), la guerra in Medio Oriente «sta creando la più grande interruzione delle forniture nella storia del mercato petrolifero globale». L’ha scritto nel suo primo report mensile da quando è iniziata. La crisi, che non si limita al settore petrolifero, è dovuta principalmente al fatto che l’Iran sta bloccando i traffici marittimi nello stretto di Hormuz, attaccando le navi che provano ad attraversarlo. Dallo stretto passano ogni anno circa un quinto di tutto il petrolio e il gas naturale liquefatto venduti al mondo, esportati principalmente dai paesi del golfo Persico, che sono tra i principali produttori. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La guerra in Medio Oriente sta creando la crisi peggiore di sempre per il mercato petrolifero globale

