Il leader politico ha commentato la situazione in Medio Oriente, affermando che il conflitto attuale è molto più grave rispetto a quello in Iraq nel 2003. Ha sottolineato che si tratta di un disastro con un impatto più esteso e profondo, distinguendolo dalla guerra illegale che si verificò in passato. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto di crescente tensione internazionale.

“Non si tratta dello stesso scenario di guerra illegale in Iraq. Ci troviamo davanti a un disastro molto peggiore, con un potenziale impatto molto più ampio e profondo”. È quanto ha detto il premier spagnolo Pedro Sánchez riferendo al Congresso sulla posizione della Spagna nel conflitto in Medio Oriente. Nel ricordare che il conflitto in Iraq nel 2003 provocò 300mila vittime e oltre 5 milioni di sfollati, Pedro Sánchez ha insistito sul fatto che l’attuale scenario in Medio Oriente “è molto peggiore“, poiché l’Iran è “una potenza militare che da 40 anni si prepara a una guerra come questa”. La strategia in Iran? È interessante vedere come la pensano al Cremlino Pazzia si somma a pazzia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pedro Sánchez: “La guerra in Medio Oriente è ben peggiore del conflitto in Iraq del 2003”

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