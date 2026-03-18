Crimson Desert su PS5 base | il video a 30fps nasconde i

Un video pubblicato dal canale giapponese di PlayStation mostra Crimson Desert in azione sulla PlayStation 5 base, ma la qualità dell'immagine a 30 fps rende difficile valutare le prestazioni effettive del gioco. Il filmato non fornisce dettagli tecnici specifici né confronti con altre versioni. La presentazione si concentra esclusivamente sulla riproduzione del titolo su console Sony.

Il titolo Crimson Desert, sviluppato da Pearl Abyss, è stato mostrato in azione anche sulla PlayStation 5 base, ma la qualità del video pubblicato dal canale giapponese di PlayStation limita drasticamente la valutazione delle prestazioni reali. Il materiale divulgato dura ben ventidue minuti ed è disponibile solo in risoluzione FullHD e a trenta fotogrammi al secondo, rendendo impossibile verificare se il gioco sfrutta appieno le potenzialità del modello standard della console. L’attesa per vedere il titolo funzionare sul dispositivo base era cresciuta perché fino ad ora Pearl Abyss aveva diffuso esclusivamente demo relative alla versione Pro, sollevando sospetti su una possibile nascondiglio di problemi tecnici nel modello classico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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