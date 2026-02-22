Covid | sei anni dopo Reggio ricorda l’inizio della pandemia

Il 23 febbraio 2020, a Reggio Emilia, l’arrivo del Covid ha portato al blocco totale delle attività. La causa è stata la diffusione del virus, che ha costretto scuole, negozi e aziende a sospendere le operazioni. In quei giorni, le strade si sono svuotate e le persone hanno iniziato a rispettare le prime restrizioni. Ora, a distanza di sei anni, la città ricorda quei momenti di grande incertezza e cambiamento.

Sei anni fa iniziava l'emergenza Covid a Reggio: la pandemia ha cambiato il mondo. Il 23 febbraio 2020, Reggio Emilia e l'intera regione Emilia-Romagna si fermarono improvvisamente. Scuole chiuse, eventi sospesi, strade deserte: era l'inizio di un'emergenza sanitaria senza precedenti. Sei anni dopo, il 22 febbraio 2026, si ricorda quel giorno che ha cambiato il mondo, con un impatto profondo e duraturo sulla vita quotidiana e sul sistema sanitario locale. L'inizio dell'emergenza. Tutto ebbe inizio con un tampone in una stanza dell'ospedale di Codogno, dove un giovane di Luzzara, rimpatriato da Wuhan, divenne il primo italiano contagiato.

Sei anni fa il "primo malato di Covid", sei anni dopo le stesse menzogne per cancellare il ricordo delle colpeSei anni fa, il caso di un uomo considerato il primo malato di Covid ha attirato grande attenzione mediatica, alimentando la narrazione ufficiale.

Covid-19: 6 anni dopo, l’Italia ricorda i suoi eroi sanitari eSei anni dopo l’inizio della pandemia di Covid-19, l’Italia ricorda i sanitari che hanno perso la vita durante l’emergenza.

Covid, 6 anni fa i primi casi nella Bergamasca. Fu solo l’inizio dell’incuboL’ANNIVERSARIO. All’ospedale di Alzano, domenica 23 febbraio 2020. In Bergamasca 4.500 vittime nel mese più tragico. ecodibergamo.it

Sei anni dal primo caso di Covid in Italia: è l’inizio dell’incuboIl 21 febbraio 2020 l’Italia entrava improvvisamente in una nuova e sconosciuta emergenza sanitaria. Proprio in quel giorno veniva individuato a Codogno, in provincia di Lodi, il primo caso accertato ... erreemmenews.it

Sei anni fa a Codogno il "paziente zero" che dà inizio all'incubo Covid: cosa è cambiato in Italia da quel giorno Perché scegliere di vaccinarsi significa alimentare quell'immunità sociale necessaria a proteggere i soggetti più fragili e immunocompromessi, per i - facebook.com facebook