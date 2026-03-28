Così tre anni di riforme hanno cambiato verso all’economia italiana

Negli ultimi tre anni e mezzo, il governo ha attuato diverse riforme che hanno modificato l'andamento dell’economia italiana. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i mercati internazionali non si sono limitati a una reazione positiva iniziale, ma le misure adottate hanno portato a cambiamenti concreti nella situazione economica del paese.

I fondamentali del Paese sono tutti in crescita. Ok al dl Fiscale: ridotte le tasse alle imprese Non è vero che l’Italia in questi tre anni e mezzo di governo Meloni abbia semplicemente beneficiato di una buona «prima impressione» sui mercati internazionali senza migliorare davvero la propria posizione economica.L’editoriale di Francesco Giavazzi sul Corriere di ieri sostiene che «lo spread è caduto, ma i fondamentali non sono cambiati granché». $ una lettura suggestiva, ma parziale.Perché se si guardano i dati, quelli veri, emerge un quadro diverso: non il migliore dei mondi possibili, certo, ma un Paese che in diversi casi ha migliorato i suoi fondamentali rispetto alla fase precedente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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“Bisogna continuare così, con continuità, umiltà e i piedi per terra, credendo in quello che facciamo, poi vedremo dove potremo arrivare.” Con ancora otto partite da disputare, il Como 1907 ha già superato il totale di 49 gol della scorsa stagione, raggiungendo - facebook.com facebook

Quindi funziona così: la mattina di una manifestazione ti bussano a casa, fanno una perquisizione, se ne vanno senza neanche lasciarti un verbale. Lo fanno «su richiesta di un paese terzo». E pensare che si definiscono sovranisti. Che vergogna. Solidarietà x.com