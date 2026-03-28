Così è partito ed è stato pianificato l’assalto alla democrazia e al pensiero critico

Nel 2008, il saggista e direttore di una nota rivista di tecnologia pubblicò un articolo intitolato

Era il 2008 quando il saggista americano Chris Anderson, in quel momento direttore della più importante rivista di tecnologia al mondo ( Wired ), scrisse un articolo profetico fin dal titolo: The end of theory (la fine della teoria). In anticipo su quello che sarebbe poi accaduto, Anderson vaticinava la fine del metodo scientifico che aveva fin lì innervato l’Occidente. Il metodo scientifico era quello che considerava insufficiente la correlazione dei dati (per esempio comparare due avvenimenti contemporanei), in assenza di un metodo razionale sottostante con cui dimostrare anche la causalità fra quei due avvenimenti. Esempio: se la destra... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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