Lunedì scorso, un gruppo di uomini armati ha tentato di bloccare un portavalori sull’autostrada A1, usando mitragliatori, esplosivi e un tir. L’assalto si è svolto nella zona artigianale di Vignola, dove i primi assalitori sono arrivati con veicoli e armi. La scena si è conclusa con il fermo degli assalitori prima che potessero portare a termine l’azione.

Modena, 20 marzo 2026 – I primi assalitori sono arrivati sul posto, nel covo della zona artigianale di Vignola, già lo scorso lunedì. Si dovevano preparare al colpo, evitando di dare nell’occhio. Alla spicciolata martedì ne sono arrivati altri per poi ritrovarsi tutti nella legnaia mercoledì pomeriggio. Quando hanno iniziato ad imbracciare le armi, gli esperti agenti delle squadre Mobili di Modena e Chieti, i colleghi del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato e i reparti speciali dei Nocs sono entrati in azione, arrestandoli uno ad uno. Il piano criminale sull'A1 e il nuovo obiettivo. E’ stata un’operazione ad alto rischio quella che mercoledì pomeriggio ha portato la polizia di Stato a stroncare una pericolosa banda di rapinatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mitragliatori, esplosivo e un tir per bloccare l'A1: così è stato fermato l'assalto al portavalori. Il retroscena

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