Cinema e cittadinanza al Liceo Volta di Francavilla al Mare un progetto per sviluppare il pensiero critico nell’era delle immagini

Al Liceo Volta di Francavilla al Mare, nasce un progetto dedicato a esplorare il rapporto tra cinema e cittadinanza. L’obiettivo è sviluppare il pensiero critico degli studenti nell’epoca dominata dalle immagini, in cui la comunicazione si basa sempre più su linguaggi visivi. Attraverso un percorso educativo, si intende approfondire il ruolo delle immagini nella società e promuovere una lettura consapevole dei mezzi di comunicazione.

Il progetto si configura come un percorso di educazione civica e didattica orientativa, volto a favorire la crescita personale e culturale delle studentesse e degli studenti Nel mondo contemporaneo le immagini dominano le parole e la comunicazione si muove sempre più all’interno di un paradigma visuale. Le ragazze e i ragazzi ne sono al tempo stesso artefici e fruitori: Instagram, TikTok, WhatsApp, il linguaggio visivo permea ogni ambito della loro esperienza quotidiana. Ma quanto sono davvero consapevoli dei messaggi che producono e ricevono? Quale ruolo può e deve assumere oggi la scuola per guidare le giovani generazioni verso una lettura critica e interpretativa delle immagini? Da questi interrogativi nasce “Cinema e Cittadinanza: educare attraverso il linguaggio cinematografico”, il progetto promosso dal liceo “A.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Rivoluzione green nell'illuminazione pubblica a Francavilla al Mare, via all'intervento da 1,6 milioni di euro

Leggi anche: Teatro amatoriale, al via il terzo "Premio Città di Francavilla al Mare": sei compagnie in gara

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Riccione celebra il Giorno della Memoria: un percorso tra teatro, storia, cinema e letteratura; 27 gennaio, Giornata della Memoria: le iniziative a Castenaso; Fino a novembre, il Festival del cinema italiano proietterà a San Paolo 39 film gratuiti.; La programmazione fino a fine gennaio della Sala Cinema Civica Fronte del Porto.

Cinema e cittadinanza, al Liceo Volta di Francavilla al Mare un progetto per sviluppare il pensiero critico nell’era delle immaginiIl progetto si configura come un percorso di educazione civica e didattica orientativa, volto a favorire la crescita personale e culturale delle studentesse e degli studenti ... chietitoday.it

Giorno della Memoria, a Solarolo cinema e libri per trasformare il ricordo in responsabilità civileIn occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Solarolo propone due iniziative culturali rivolte alla cittadinanza e al mondo della scuola, con ... ravennanotizie.it

Tra gli appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza spicca Cinema in Ospedale – Film in Hospital, progetto europeo che porta il cinema nei luoghi di cura come strumento di relazione e sostegno emotivo - facebook.com facebook