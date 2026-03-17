Letteralmente imbestialita subito dopo la fine della cerimonia Ma cos' è successo all' attrice di Una battaglia dopo l' altra ?
L a serata più importante dell’anno per il cinema si era appena conclusa con un trionfo per Una battaglia dopo l’altra quando, nel backstage del Dolby Theatre di Los Angeles, Teyana Taylor è esplosa in un confronto furioso con un uomo. Un video diventato subito virale mostra l’attrice ripetere a voce alta, visibilmente accalorata: «Sei molto maleducato, molto maleducato». Pochi secondi, sufficienti a trasformare la notte degli Oscar 2026 in un caso mediatico. Ma con chi ce l’aveva l’attrice? Oscar 2026: i look delle star sul tappeto rosso. guarda le foto Teyana Taylor furiosa agli Oscar 2026: cosa è successo esattamente. Teyana Taylor stava riaccompagnando Pam Abdy, co-presidente di Warner Bros. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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