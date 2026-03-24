Chappell Roan al centro di una polemica internazionale: l’artista americana avrebbe fatto piangere una bambina di 11 anni durante un incontro casuale in hotel a San Paolo. La piccola, figlia di Jude Law e di Catherine Harding, era in città con la madre e il calciatore Jorginho per assistere al Lollapalooza, quando, secondo il racconto del centrocampista, un addetto alla sicurezza della popstar l’avrebbe accusata ingiustamente di molestie. La bambina, comprensibilmente spaventata, avrebbe pianto davanti ai genitori mentre la situazione degenerava senza motivo apparente. Chappell Roan ha risposto alle accuse negando di aver chiesto interventi da parte della sicurezza e mostrando dispiacere per quanto accaduto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - ll momento imbarazzante di Chappell Roan che ha sconvolto una piccola fan e tutto il web

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