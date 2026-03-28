Cosa svela il cellulare di Chiara Poggi sull'orario della morte | dalle 9.45 solo chiamate senza risposta

Il cellulare di Chiara Poggi mostra chiamate senza risposta a partire dalle 9.45, senza ulteriori comunicazioni successive. Una consulenza dell'anatomopatologa potrebbe portare a una modifica dell'orario di morte stabilito dai giudici, che hanno condannato un imputato nel caso. Per ora, i dati sul telefono rivelano solo questa sequenza di chiamate non accolte, senza altre indicazioni temporali precise.

La consulenza dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo potrebbe spostare l'orario del decesso di Chiara Poggi rispetto a quanto stabilito dai giudici che hanno condannato Alberto Stasi. Ma le analisi sul cellulare di Chiara Poggi cosa potrebbe svelare sull'orario della morte?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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