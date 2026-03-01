Teheran migliaia di sostenitori della Repubblica islamica in piazza dopo l’uccisione di Khamenei

A Teheran, migliaia di persone si sono radunate nel centro della città per mostrare il loro sostegno alla Repubblica islamica e manifestare il lutto per la morte dell’Ayatollah Ali Khamenei, la Guida Suprema iraniana. La manifestazione si è svolta con la partecipazione di molti sostenitori, che hanno espresso il loro cordoglio in modo pubblico e visibile. La piazza era piena di persone che si sono riunite per rendere omaggio alla figura di Khamenei.

Migliaia di sostenitori della Repubblica islamica in lutto si sono radunate nel centro della capitale iraniana Teheran per esprimere il loro cordoglio dopo la morte della Guida Suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei. In molti stringono tra le mani una foto di Khamenei e sventolano bandiere iraniane.

Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, Trump: "Khamenei è morto, i leader di Teheran collaborino o moriranno". Festa nelle strade della capitale della Repubblica islamica

Attacco all'Iran, Khamenei è stato ucciso: a Teheran la gente applaude. La Repubblica islamica: «40 giorni di lutto». Colpito l'aeroporto di DubaiLa tensione tra Teheran e l’area del Golfo si è improvvisamente alzata dopo l’attacco statunitense e israeliano contro obiettivi iraniani , con la...

Il ritratto dell'ayatollah Alì Khamenei - Unomattina 08/01/2026

Iran, migliaia in piazza a Teheran: slogan contro Usa e IsraeleLa morte di Ali Khamenei, 86 anni, ucciso sabato in raid israelo-statunitensi contro la sua residenza a Teheran, è stata confermata domenica dalla televisione di Stato. ( ATTACCO USA E ISRAELE ... tg24.sky.it

Attacco all'Iran, sostenitori di Palavi sventolano bandiere davanti all'ambasciata a Tokyo(LaPresse) A Tokyo i sostenitori del principe ereditario iraniano in esilio, Reza Pahlavi, si sono riuniti domenica vicino all'ambasciata ... stream24.ilsole24ore.com

L'esercito israeliano ha diffuso le immagini che documentano la distruzione del quartier generale della Guida Suprema dell'Iran Ali Khamenei. Il 28 febbraio 2026 due compound del complesso a Teheran sono stati distrutti in pochi secondi con un enorme volu x.com

