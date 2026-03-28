A Roma si è svolto un corteo organizzato da No Kings Italia, coinvolgendo diverse migliaia di persone in piazza. La manifestazione si inserisce nella mobilitazione internazionale “Together” e ha visto i partecipanti esporre immagini di figure politiche italiane con le teste capovolte. La protesta si è concentrata contro la guerra e le politiche di governo, attirando l’attenzione di numerosi cittadini e media.

A Roma prende forma la manifestazione nazionale di No Kings Italia, tappa italiana della mobilitazione globale “Together. Contro i Re e le loro guerre”. Migliaia di persone stanno affluendo nella Capitale per un corteo che unisce sigle sindacali, associazioni, movimenti e collettivi in una protesta contro la guerra, le politiche internazionali e, sul piano interno, anche contro l’esito del referendum. Il fronte è ampio e composito: dalla Cgil all’ Arci, fino ai centri sociali e alle realtà più radicali come Askatasuna, passando per organizzazioni umanitarie e reti pacifiste. Secondo gli organizzatori sono oltre 700 le sigle aderenti, con una partecipazione che potrebbe superare le 15mila presenze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Corteo No Kings a Roma, migliaia in piazza contro la guerra: manifestanti con volti di Meloni, Nordio e La Russa a testa in giù – DIRETTA

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