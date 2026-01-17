Proteste a Copenaghen migliaia di persone in piazza contro Trump | Giù le mani dalla Groenlandia

A Copenaghen si sono svolte manifestazioni di protesta contro le dichiarazioni di Donald Trump riguardo alla Groenlandia. Migliaia di cittadini si sono riuniti in piazza per esprimere il proprio dissenso e chiedere rispetto per il territorio. La mobilitazione riflette l’interesse e la preoccupazione pubblica sulla questione, sottolineando l’importanza di un dialogo rispettoso e trasparente tra le nazioni.

Migliaia di persone sono scese in piazza a Copenaghen per protestare contro le minacce di Donald Trump verso la Groenlandia. "Gli Stati Uniti hanno già abbastanza ghiaccio" e "Make America Go Away" sono alcuni degli slogan sui cartelli esibiti dai manifestanti.

Copenaghen, la marcia di protesta per la Groenlandia: le immagini dall'ambasciata Usa - (LaPresse) Migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Copenaghen, molte delle quali con la bandiera della Groenlandia, per manifestare ... stream24.ilsole24ore.com

Le proteste in Danimarca contro le minacce di Trump alla Groenlandia - A Copenaghen migliaia di persone stanno partecipando a un corteo che si concluderà davanti all'ambasciata statunitense ... ilpost.it

🇬🇱 Groenlandia al centro delle proteste Diverse migliaia di persone sono scese in piazza a Copenaghen per protestare contro Donald Trump e le sue mire sulla Groenlandia, l’isola dell’Artico che resta sotto sovranità danese. Una mobilitazione forte per difen - facebook.com facebook

