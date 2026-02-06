Lega e Forze dell’Ordine confronto a Mercogliano tra il senatore Cantalamessa e la Federazione Sicurezza e Difesa

Il senatore Gianluca Cantalamessa, della Lega di Avellino, ha incontrato i rappresentanti della Federazione Sicurezza e Difesa a Mercogliano. L’obiettivo era parlare dei problemi che affrontano quotidianamente le forze dell’ordine. Durante l’incontro, si sono confrontati su questioni di sicurezza e condizioni di lavoro. La discussione è stata diretta e senza fronzoli, nel tentativo di trovare soluzioni concrete.

Il senatore Gianluca Cantalamessa, commissario provinciale uscente della Lega di Avellino, ha incontrato presso la sede di Mercogliano i rappresentanti delle associazioni e dei sindacati della FSD – Federazione Sicurezza e Difesa, per discutere dei problemi inerenti il lavoro delle forze.

