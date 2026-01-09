Corriere dello Sport | Sterling è l’ultima idea british
L'incontro tra Napoli e Inter non riguarda soltanto i punti in classifica, ma potrebbe influenzare anche le strategie di mercato delle due squadre. Recenti voci suggeriscono che Raheem Sterling potrebbe essere un nuovo nome per il club partenopeo, simbolo di un interesse verso profili internazionali. La sfida di questa sera potrebbe quindi avere ripercussioni oltre il campo, aprendo nuovi scenari per il futuro del team.
"> La partita con l’Inter non vale solo punti pesanti in classifica, ma potrebbe rappresentare anche uno snodo decisivo per il mercato del Napoli. Come spiega Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il risultato, le risposte di alcuni calciatori e le ambizioni del club potrebbero incidere sulle scelte della dirigenza azzurra in questa sessione invernale. Una certezza, però, resta imprescindibile: il Napoli dovrà chiudere il mercato a saldo zero, senza spendere più di quanto incasserà. Per muoversi in entrata, dunque, servirà prima cedere. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
According to Il Corriere dello Sport, Gian Piero Gasperini is due to meet Ryan Friedkin today in a pivotal discussion over Roma’s transfer plans. x.com
