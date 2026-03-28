Durante una festa di Carnevale in un paese nei pressi di Corleone, un'11enne è stata violentata. Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato in seguito all'episodio. La vicenda è stata segnalata alle autorità, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. La festa si svolgeva normalmente prima che si verificassero gli eventi.

Doveva essere una serata difesta per il Carnevaledi un paese nei dintorni diCorleone, nella provincia di Palermo. Una serata spensierata ma che purtroppo si è trasformata in un incubo ad occhi aperti per una giovane di appena13 anni. La ragazza, da quanto è stato possibile apprendere,è stata violentata da un ragazzo che all’epoca dei fatti aveva 17 anni, e che aveva conosciuto poco prima della drammatica vicenda. Le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Corleone e dei colleghi della sezione di polizia giudiziaria che opera all’interno della procura per i minorenni di Palermo hanno stretto il cerchio in breve tempo intorno al giovane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Corleone, 13enne violentata durante festa di Carnevale: arrestato 18enne

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