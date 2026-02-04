Coppa Italia Atalanta-Juventus | probabili formazioni e dove vederla in tv

Questa sera alle 21, a Bergamo, si gioca uno dei quarti di finale più attesi della Coppa Italia. L’Atalanta sfida la Juventus in una partita che promette emozioni fin dai primi minuti. I tifosi sono già in fermento, pronti a spingere le rispettive squadre. La sfida si disputa nello stadio di Bergamo, con molte aspettative su chi passerà il turno.

Giovedì 5 febbraio alle 21, a Bergamo, va in scena uno dei quarti di finale più affascinanti della Coppa Italia: Atalanta contro Juventus. Una sfida che negli ultimi anni ha assunto i contorni di una tradizione, spesso decisiva e quasi sempre ricca di significati.

La Coppa Italia Femminile prosegue con l'incontro tra Napoli e Juventus.

DAVID si sblocca con la ROVESCIATA: Atalanta-Juventus 1-2 | Trofeo Bortolotti | DAZN Highlights

Acciacchi e turn over, la Juventus la sfida di Coppa Italia contro l'AtalantaProbabile riposo per Yildiz e Bremer, McKennie potrebbe giocare in attacco, Gatti guidare la difesa: l'obiettivo del club è conquistare il trofeo ... rainews.it

Coppa Italia: domani alle 21.00 Atalanta-JuventusAtalanta e Juventus si affrontano in un quarto di finale di Coppa Italia in gara secca a Bergamo, con la Dea favorita dal fattore campo ma la Juve più avvezza agli incroci diretti. La partita si prean ... rainews.it

