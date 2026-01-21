Coppa Italia Femminile Napoli-Juventus | probabili formazioni e dove vederla in tv

La Coppa Italia Femminile prosegue con l'incontro tra Napoli e Juventus. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che si preparano a disputare un match cruciale. Di seguito, saranno illustrate le probabili formazioni e le modalità per seguire l’evento in televisione, offrendo informazioni utili per gli appassionati che desiderano seguire la partita.

La Coppa Italia Women entra nel vivo e per la Juventus femminile è tempo di tornare in campo in una competizione che, negli ultimi anni, ha spesso parlato anche torinese. Giovedì 22 gennaio 2026, con fischio d’inizio alle ore 18, le bianconere sfideranno il Napoli allo stadio Piccolo di Cercola nell’andata dei quarti di finale. Un primo atto importante, da affrontare con attenzione ma anche con l’ambizione che da sempre accompagna la Juventus. Per la squadra allenata da Massimiliano Canzi si tratta dell’esordio stagionale in Coppa Italia dopo l’ingresso diretto agli ottavi di finale, turno in cui la Juventus ha superato con autorità il Cesena, imponendosi con un netto 7-1.🔗 Leggi su Torinotoday.it

