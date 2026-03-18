Coppa d’Africa ribaltata dalla CAF | il Senegal prepara la battaglia legal

A due mesi dalla finale della Coppa d’Africa 2026, la CAF ha deciso di modificare le regole del torneo, provocando reazioni di scontento tra le squadre coinvolte. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha portato alla preparazione di azioni legali da parte del team senegalese, che intende contestare quanto stabilito. La situazione ha suscitato molta attenzione nel mondo del calcio africano.

A due mesi dalla finale della Coppa d’Africa 2026, il torneo viene clamorosamente riscritto fuori dal campo. La CAF ha infatti deciso di annullare il risultato maturato sul terreno di gioco, dove il Senegal aveva inizialmente conquistato il titolo, assegnando invece la coppa al Marocco con una vittoria per 3-0 a tavolino. Secondo quanto comunicato dalla Confederazione, la scelta è stata presa facendo riferimento all’articolo 84 del Regolamento della Coppa d’Africa, che disciplina i casi in cui una squadra lasci il campo senza autorizzazione arbitrale prima della conclusione dell’incontro. In base a questa norma, la nazionale responsabile viene considerata sconfitta e può essere eliminata dalla competizione. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Leggi anche: Incredibile! Dopo due mesi la Caf squalifica il Senegal. Coppa d'Africa 2025 al Marocco a tavolino Leggi anche: Coppa d’Africa, ribaltata la finale: il Senegal perde a tavolino, titolo al Marocco SENEGAL RE D’AFRICA: MAROCCO BATTUTO 1-0 #senegal #coppadafrica #marocco #senegalmarocco #fy Tutti gli aggiornamenti su Coppa d'Africa ribaltata dalla CAF il... Temi più discussi: Il Marocco vince la Coppa d'Africa 2025 a tavolino, tolto il trofeo al Senegal: la CAF ribalta la finale, titolo assegnato dopo due mesi; La Coppa d'Africa è tolta al Senegal, Marocco decretato campione; Clamorosa decisione: Senegal squalificato, assegnata al Marocco la vittoria della Coppa D'Africa 2026; Marocco, la CAF ribalta la finale: titolo assegnato a tavolino dopo il forfait del Senegal. Coppa d’Africa ribaltata a tavolino: vince il Marocco, squalifica al SenegalIl comitato d’appello della Caf assegna un 3-0 a tavolino ai nordafricani per il momentaneo abbandono del campo dei rivali ... ilsole24ore.com Calcio, Coppa d’Africa assegnata a tavolino al Marocco: il Senegal annuncia ricorsoA due mesi esatti dalla finale della Coppa d'Africa 2026 di calcio la CAF riscrive il risultato acquisito sul campo con la vittoria del Senegal, ... oasport.it Il Marocco è stato dichiarato campione della Coppa d'Africa dalla Confederazione africana di calcio (Caf), che ha accolto il ricorso presentato dalla Federcalcio di Rabat per l'abbandono del campo da parte del Senegal nella finale disputata a gennaio in seg - facebook.com facebook Juve: Zirkzee con Vlahovic Coppa d'Africa data al Marocco! "E adesso l'impresa a San Siro" Retegui e il Milan: contatto! Buongiorno con la prima pagina di Tuttosport x.com