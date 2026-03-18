Diawara furioso contro la CAF che ha revocato la Coppa d'Africa al Senegal | Un branco di pagliacci

Il centrocampista del Senegal ha espresso la sua rabbia dopo che la CAF ha revocato la vittoria nella Coppa d'Africa alla squadra senegalese, definendo l'organizzazione come un

La sconcertante decisione della CAF è arrivata oltre due mesi dalla finale di Coppa d'Africa. Vinta sul campo dal Senegal ma adesso assegnata d'ufficio al Marocco: "Sembra tutto uno scherzo stupido, uno spettacolo comico". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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LO SCANDALO DELLA FINALE DI COPPA D'AFRICA | SENEGAL-MAROCCO 1-0