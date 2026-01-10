Colleferro | Artena | Valmontone Alcol e droga Controlli a tappeto dei Carabinieri Denunciate 4 persone e una segnalata alla Prefettura

I Carabinieri dei comuni di Colleferro, Artena e Valmontone hanno svolto controlli straordinari, denunciando quattro persone e segnalando una all’autorità prefettizia per uso di sostanze stupefacenti e alcol. Le operazioni mirano a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme sul territorio, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine e promuovendo un ambiente più sicuro per i cittadini.

Controlli a tappeto dei carabinieri. Quattro denunce - Quattro persone denunciate per i reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, guida sotto l’influenza dell’alcol e falsa attestazione sulla propria identità ... ciociariaoggi.it

Controlli ad "Alto Impatto" su Colleferro, Valmontone e Artena: tre arresti - Si sono concentrati su Colleferro, Valmontone e Artena i controlli ad "Alto Impatto" della Questura. romatoday.it

Colleferro e Artena, controlli straordinari dei Carabinieri: arrestato 26enne per spaccio #colleferro #giornaleinfocastelliromani Carabinieri - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.