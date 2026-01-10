Colleferro | Artena | Valmontone Alcol e droga Controlli a tappeto dei Carabinieri Denunciate 4 persone e una segnalata alla Prefettura
I Carabinieri dei comuni di Colleferro, Artena e Valmontone hanno svolto controlli straordinari, denunciando quattro persone e segnalando una all’autorità prefettizia per uso di sostanze stupefacenti e alcol. Le operazioni mirano a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme sul territorio, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine e promuovendo un ambiente più sicuro per i cittadini.
COLLEFERRO ARTENA VALMONTONE – Proseguono senza sosta i servizi di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri
