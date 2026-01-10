Roma | controlli a Colleferro quattro persone denunciate e una segnalata

Nella serata di Colleferro, i carabinieri hanno svolto controlli mirati nell’ambito della sicurezza urbana. Quattro persone sono state denunciate e una segnalata alla Prefettura, nell’ambito di attività volte a prevenire e contrastare i reati legati alla movida. L'intervento si inserisce in un'azione costante di tutela del territorio e di mantenimento dell’ordine pubblico.

Quattro persone sono state denunciate e una segnalata alla Prefettura: questo è il risultato dei controlli effettuati sul territorio dai carabinieri della compagnia di Colleferro, mirati a prevenire e reprimere i reati legati al fenomeno della "movida". All'operazione hanno partecipato i carabinieri del Norm e delle stazioni dipendenti dalla compagnia. Le quattro persone denunciate sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, alla guida sotto l'influenza dell'alcol e per falsa attestazione della propria identità a un pubblico ufficiale. Più nel dettaglio, i carabinieri della stazione di Gavignano, l'altro ieri sera, hanno denunciato un 51enne di Colleferro, il quale, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish.

