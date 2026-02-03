controlli nei locali dopo crans montana circolo privato chiuso a bologna

Bologna chiude circolo privato in via Enrico Mattei dopo controlli Le forze dell’ordine hanno sequestrato un circolo privato a Bologna, in via Enrico Mattei, perché sono emerse gravi carenze di sicurezza e molte irregolarità amministrative. Il locale è stato chiuso temporaneamente, in attesa di verifiche e interventi. Gli agenti hanno eseguito controlli approfonditi per garantire che rispettasse le norme di legge.

Bologna, 3 febbraio 2026 — Gravi carenze sul fronte della sicurezza e irregolarità amministrative diffuse: per questi motivi un circolo privato di Bologna, situato in via Enrico Mattei, è stato chiuso temporaneamente su disposizione del Questore. Il provvedimento è scattato dopo un controllo approfondito effettuato nella notte tra sabato 31 gennaio e domenica primo febbraio, che ha fatto emergere una situazione considerata potenzialmente pericolosa per soci e frequentatori. Operazione congiunta in tema di sicurezza. Secondo i racconto degli agenti, il sopralluogo è stato eseguito nell’ambito di un’attività congiunta che ha visto impegnate polizia di Stato, polizia locale, vigili del fuoco e Ispettorato del Lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A seguito della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in cui hanno perso la vita 40 persone, il prefetto Michele di Bari ha disposto controlli antincendio nei locali di Napoli e provincia.

Dopo la tragica notte di Capodanno a Crans-Montana, si torna a discutere dell’importanza di aumentare i controlli nei locali pubblici.

