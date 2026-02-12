Security manager | C’è molta attenzione nei controlli dei locali dopo Crans Montana

Dopo la tragedia di Crans Montana, i locali della Toscana e della Versilia hanno rafforzato i controlli. Gestori e clienti sono più attenti e sensibili ai rischi, anche se già prima dell’incidente si faceva molta prevenzione. La sicurezza in queste zone resta una priorità.

"Dopo la tragedia di Crans Montana c’è più attenzione da parte dei gestori e sensibilità degli avventori dei locali ma va detto che anche prima di quanto accaduto a Le Constellation la Toscana e la Versilia erano molto avanti nella prevenzione. Negligenze e improvvisazione come quelle registrate in Svizzera da noi sono impensabili". Gabriele Russo è il giovane amministratore delegato dal 2011 di Intelligence Consulting Srl, la società che si occupa di sicurezza e investigazioni che opera molto a Viareggio e in Versilia ma ha competenze su eventi in tutta Italia. Laureato in Giurisprudenza, Russo ha creato una società che sfiora i duecento dipendenti, lavora in tutte le manifestazioni più importanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Prefettura di Firenze ha intensificato i controlli nei locali di intrattenimento.

Bologna chiude circolo privato in via Enrico Mattei dopo controlli Le forze dell’ordine hanno sequestrato un circolo privato a Bologna, in via Enrico Mattei, perché sono emerse gravi carenze di sicurezza e molte irregolarità amministrative.

