I Carabinieri dei NAS e altre forze dell’ordine hanno fatto irruzione in un locale nel centro storico di Salerno. Hanno riscontrato carne senza bollatura, condizioni igieniche pessime e attività di macellazione clandestina. Il locale è stato chiuso e il proprietario, un cittadino extracomunitario, rischia sanzioni pesanti.

Tempo di lettura: 3 minuti I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, congiuntamente a personale della locale Compagnia, del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, della Polizia Municipale e dell’Asi di Salemo, hanno eseguito un decreto di ispezione dei luoghi, emesso dalla locale Procura della Repubblica, individuando, in un immobile ubicato nel centro storico di Salerno, un locale gestito da un cittadino di origine extracomunitaria risultato abusivamente adibito alla macellazione clandestina e in pessime condizioni igienico – sanitarie (sporco diffuso, pareti e soffitti privi di rivestimento e non sanificabili, presenza di infestanti, etc. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Salerno, blitz dei NAS: locali chiusi, carne senza bollatura e gravi carenze igieniche

Approfondimenti su Salerno Immobilie

I Carabinieri dei NAS sono entrati in azione nel centro storico di Salerno e hanno chiuso alcuni locali.

Nella giornata di oggi, i carabinieri e l'Asl 3 hanno effettuato controlli in cinque locali del centro storico di Genova, riscontrando carenze igieniche e irregolarità.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Salerno Immobilie

Argomenti discussi: VIDEO - Rifiuti tombati nei terreni e abbandonati in campagna: blitz dei Noe; L'assedio a Cornelia: il blitz contro lo spaccio e il degrado (video); Salerno, vasta operazione contro il traffico illecito di rifiuti; Operazione contro lo smaltimento illecito di rifiuti in Campania: emesse 12 misure cautelari.

Video | Rifiuti tombati nei terreni e abbandonati in campagna: blitz dei NoeDodici indagati nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Salerno: scoperto traffico di veleni ... msn.com

Salerno, blitz nel centro storico: 19 persone stipate in un solo appartamento, scattano sanzioniIn un immobile di piazza Alario sono stati trovati 19 cittadini di origine bengalese ammassati all’interno di locali suddivisi abusivamente in due unità. agro24.it

*Traffico illecito di rifiuti scoperto nel salernitano* Blitz dei Carabinieri tra Salerno, Napoli e Caserta Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #eseiprotagonista #rifiuti #terra #traffico #illecito #Napoli #Salerno #scarti #scoperto #sistema - facebook.com facebook