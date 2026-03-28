Durante recenti controlli dei NAS in Campania, un'area dolciaria nel Beneventano è stata chiusa e sono state applicate sanzioni per un totale di 3.000 euro. Le operazioni hanno coinvolto anche altri due stabilimenti tra Salerno e provincia, con sospensioni e verifiche sulle condizioni di sicurezza alimentare. Le ispezioni sono state condotte nel quadro di controlli sulla tutela della sicurezza alimentare.

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno, nell’ambito di una mirata strategia di controllo volta alla tutela della sicurezza alimentare, hanno ispezionato diverse attività produttive e commerciali nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le operazioni, condotte con il supporto del personale delle competenti ASL, hanno portato alla sospensione di tre opifici e al sequestro di ingenti quantitativi di prodotti alimentari non conformi. Nell’Agro Nocerino-Sarnese, in provincia di Salerno, è stata disposta la sospensione immediata di un panificio per gravi carenze igienico-sanitarie, tra cui la presenza di infestanti, sporco diffuso e deterioramento delle pareti. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Controlli NAS: chiusa area dolciaria nel Beneventano, sanzioni per 3mila euro

Articoli correlati

NAS in azione a Benevento: chiusa produzione dolciaria per gravi carenze igienico-sanitarieTempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno, nell’ambito di una mirata strategia di controllo volta...

Nas, controlli nelle mense ospedaliere della Campania: sanzioni e criticità anche nel SannioI Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno, nell’ambito di una strategia nazionale disposta dal Comando Carabinieri per la...

Una selezione di notizie su Controlli NAS chiusa area dolciaria nel...

Temi più discussi: Controlli dei Nas a Villacidro, chiuso un esercizio commerciale e sanzionato il titolare; Controlli dei carabinieri a Villacidro: chiuso un locale, titolare segnalato; Blitz dei Carabinieri e NAS a Vicenza: chiusi 3 locali in zona stazione; Blitz di carabinieri e Nas: chiusi tre esercizi etnici in zona Stazione, sequestrati 50 chili di alimenti.

Controlli dei Nas: a Viterbo sequestrati 500 chili di alimenti e chiusi due localiCinquecento chili di alimenti sequestrati e due locali chiusi. È il bilancio delle verifiche dei carabinieri del Nas eseguite nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio ... civonline.it

Blitz Nas in zona stazione, 3 locali etnici chiusi: «cibo pericoloso e condizioni igieniche da incubo»VICENZA – Non solo controlli e sanzioni, ma anche uno scontro politico che accende il dibattito cittadino. Il recente blitz dei Carabinieri del Nas tra la zona della stazione e il quadrilatero ha port ... nordest24.it

Sabato scorso legioni di garantisti. Oggi “ah va beh ma quella è una criminale,altro che controlli,dovevano arrestarla…” Sabato scorso bisognava ridare peso alla politica. Oggi “i parlamentari non sono al di sopra della legge..” L’abbiamo scampata bella x.com

Controlli nei locali di Udine: irregolarità e attività sospesa - Link all'articolo nel primo commento - facebook.com facebook