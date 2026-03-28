Controlli NAS | chiusa area dolciaria nel Beneventano sanzioni per 3mila euro

Da fremondoweb.com 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante recenti controlli dei NAS in Campania, un'area dolciaria nel Beneventano è stata chiusa e sono state applicate sanzioni per un totale di 3.000 euro. Le operazioni hanno coinvolto anche altri due stabilimenti tra Salerno e provincia, con sospensioni e verifiche sulle condizioni di sicurezza alimentare. Le ispezioni sono state condotte nel quadro di controlli sulla tutela della sicurezza alimentare.

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno, nell’ambito di una mirata strategia di controllo volta alla tutela della sicurezza alimentare, hanno ispezionato diverse attività produttive e commerciali nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le operazioni, condotte con il supporto del personale delle competenti ASL, hanno portato alla sospensione di tre opifici e al sequestro di ingenti quantitativi di prodotti alimentari non conformi. Nell’Agro Nocerino-Sarnese, in provincia di Salerno, è stata disposta la sospensione immediata di un panificio per gravi carenze igienico-sanitarie, tra cui la presenza di infestanti, sporco diffuso e deterioramento delle pareti. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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