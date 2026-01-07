Sarno sospesa per dieci giorni la licenza di un locale

A Sarno, la Polizia di Stato ha disposto la sospensione della licenza di un locale per dieci giorni, in conformità con l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La misura è stata adottata nell’ambito di controlli finalizzati a garantire il rispetto delle normative di sicurezza e legalità negli esercizi pubblici. La sospensione resta valida fino alla revoca o alla conclusione del periodo stabilito.

Locale di Sarno trasformato in un 'covo' di pregiudicati, licenza sospesa dopo episodi di disordine pubblico - Sospesa per 10 giorni la licenza di un locale a Sarno, frequentato da pregiudicati e teatro di disordini. virgilio.it

Licenza sospesa per dieci giorni. Risse e cattive frequentazioni. Scattano i sigilli per un locale - Risse, aggressioni, minacce e persino episodi legati al consumo di droga: è questo lo scenario che ha portato il Questore di Lodi, Pio Russo, a sospendere per dieci giorni la licenza di ... ilgiorno.it

