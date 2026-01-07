Sarno sospesa per dieci giorni la licenza di un locale
A Sarno, la Polizia di Stato ha disposto la sospensione della licenza di un locale per dieci giorni, in conformità con l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La misura è stata adottata nell’ambito di controlli finalizzati a garantire il rispetto delle normative di sicurezza e legalità negli esercizi pubblici. La sospensione resta valida fino alla revoca o alla conclusione del periodo stabilito.
La Polizia di Stato ha disposto la sospensione della licenza per dieci giorni nei confronti di un esercizio pubblico di Sarno, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata di oggi dagli agenti della Divisione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Spaccio di sostanze stupefacenti, sospesa per dieci giorni la licenza di un circolo
Leggi anche: Roma, sigilli bis a un locale sulla Casilina: licenza sospesa per 15 giorni a Porta Maggiore
Sarno, locale chiuso per 10 giorni dalla polizia: «Ritrovo di soggetti con precedenti» - Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato, con personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, coadiuvato da ... ilmattino.it
Locale di Sarno trasformato in un 'covo' di pregiudicati, licenza sospesa dopo episodi di disordine pubblico - Sospesa per 10 giorni la licenza di un locale a Sarno, frequentato da pregiudicati e teatro di disordini. virgilio.it
Licenza sospesa per dieci giorni. Risse e cattive frequentazioni. Scattano i sigilli per un locale - Risse, aggressioni, minacce e persino episodi legati al consumo di droga: è questo lo scenario che ha portato il Questore di Lodi, Pio Russo, a sospendere per dieci giorni la licenza di ... ilgiorno.it
Comune di Sarno. Il Sindaco Francesco Squillante: "Il grande successo per la nostra Notte Bianca" #sarno #COMUNEDISARNO #nottebianca #AgendaPolitica Francesco Squillante - Sindaco di Sarno https://www.agendapolitica.it/comune-di-sarno-il-sindaco- - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.