Sfreccia in moto a 150 chilometri all' ora in Favorita | fermato e multato dai vigili durante i controlli col telelaser

Un motociclista è stato fermato e multato dai vigili urbani dopo aver percorso viale Ercole a circa 150 chilometri all'ora. Gli agenti della polizia municipale, impegnati in controlli con il telelaser, hanno intercettato il veicolo mentre sfrecciava tra le auto nei pressi dell’ippodromo. L’episodio si è verificato durante un’operazione di verifica sul rispetto dei limiti di velocità nella zona.

Il centauro è stato beccato in viale Ercole, all'altezza dell'ippodromo. Il comandante Colucciello: "La polizia municipale cerca in ogni modo di tutelare la sicurezza della collettività" Sfrecciava tra le auto a circa 150 chilometri orari lungo viale Ercole, all'altezza dell'ppodromo, quando è stato intercettato dal telelaser della polizia municipale impegnata nei controlli alla Favorita. Protagonista un motociclista alla guida di una moto di grossa cilindrata, fermato dagli agenti al termine di un intervento che ha richiesto particolare attenzione per garantire la sicurezza della circolazione. Secondo quanto riferito dal comando, il centauro procedeva ad alta velocità tra le vetture nonostante la presenza della segnaletica che annunciava i controlli.