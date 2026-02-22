alimenti senza etichetta in italiano e prezzi multato un negozio etnico di via carducci

Un negozio etnico di via Carducci è stato multato dopo aver venduto alimenti senza etichetta e con prezzi non visibili. La polizia locale ha trovato prodotti privi di indicazioni chiare durante un controllo di routine, che ha anche rivelato occupazioni irregolari del suolo pubblico durante le operazioni di carico e scarico. I controlli sono stati effettuati in seguito a segnalazioni di clienti insoddisfatti, portando alla multa e alla richiesta di regolarizzare la merce.

Gli agenti della Polizia Locale di Ravenna sono intervenuti presso un minimarket situato in via Carducci, a seguito di segnalazioni relative a presunte occupazioni irregolari del suolo pubblico durante le operazioni di carico e scarico merci. L’intervento ha riguardato in particolare l’esercizio commerciale denominato Asia Fusion, in via Carducci 64. Sebbene al momento dell’ispezione congiunta con il Reparto Commerciale della Polizia Locale non siano state riscontrate occupazioni abusive in atto, gli agenti hanno comunque provveduto a notificare al gestore l’obbligo di adottare una condotta corretta per le future operazioni di scarico merci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

