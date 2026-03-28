La Polizia di Stato ha intensificato i controlli nei quartieri Piano e Archi, nonché nelle zone intorno alla stazione ferroviaria di Ancona. Durante le verifiche, sono stati effettuati controlli nei negozi e nelle strade pubbliche. Un uomo di circa 30 anni è stato espulso dal territorio nazionale in seguito a un provvedimento emesso dalle autorità competenti.

Il servizio da parte della Questura di Ancona è stato messo in campo nelle giornate di ieri venerdì 27 e di oggi sabato 28 marzo, mediante una vigilanza dinamica nelle zone più sensibili della città ANCONA - Proseguono i controlli settimanali della Polizia di Stato, disposti dal Questore Capocasa d'intesa con il Prefetto Valiante, nei quartieri Piano e Archi e nei pressi della stazione ferroviaria. Il servizio da parte della Questura di Ancona è stato messo in campo nelle giornate di ieri venerdì 27 e di oggi sabato 28 marzo, mediante una vigilanza dinamica nella zona degli Archi, della stazione ferroviaria e di piazza Ugo Bassi, piazza D'Armi, viale Cristoforo Colombo, via Giordano Bruno, corso Carlo Alberto e vie limitrofe, consentendo di identificare nella sola giornata di ieri 36 persone. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Controlli al Piano, Archi e stazione. Polizia nei negozi e in strada: un 30enne espulso dal Paese

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