Fontivegge controlli dei Carabinieri | 30enne armato di spray illegale espulso per la seconda volta

I Carabinieri di Fontivegge hanno arrestato un uomo di 30 anni, di origine tunisina, sorpreso in strada con uno spray illegale. Era già stato espulso dal territorio nazionale e, nonostante il divieto, è tornato e ha cercato di continuare a vivere in zona. Per lui è scattato di nuovo l’arresto e l’espulsione.

La scoperta è stata fatta durante un controllo in via Vittorio Veneto dai Carabinieri dell’8° Reggimento “Lazio", della Squadra di Intervento Operativo (SIO) e della Stazione di Perugia Arrestato in flagranza di reato un 30enne di origine tunisina, responsabile di non aver rispettato il divieto di rientro nel territorio nazionale, dopo l'espulsione avvenuta perché clandestino e pregiudicato. La scoperta è stata fatta durante un controllo in via Vittorio Veneto dai Carabinieri dell’8° Reggimento “Lazio”, della Squadra di Intervento Operativo (SIO) e della Stazione di Perugia: il giovane, a un primo controllo, è stato denunciato a piede libero – per porto illegale di armi o oggetti atti ad offendere – perché era in possesso di uno “spray al peperoncino” di tipo non rientrante tra quelli legali.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Fontivegge Controlli Spray al peperoncino, scuola evacuata a Milano: è la seconda volta in due giorni. Cinque intossicati Venerdì 12 dicembre, la scuola superiore Cardano di Milano è stata evacuata nuovamente a causa di uno spray al peperoncino, già utilizzato nei giorni precedenti. Piscofarmaci, coltello, droghe varie: doppio arresto dei carabinieri a Fontivegge A Fontivegge, i carabinieri di Perugia hanno eseguito un doppio arresto, fermando un 56enne tunisino e un 65enne italiano. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Fontivegge Controlli Argomenti discussi: Non si ferma all'alt dei carabinieri, in auto nasconde cocaina e hashish; Si ribalta con l'auto e finisce in una scarpata, recuperato dai Vigili del fuoco; Incidente stradale a Fontivegge [Video], Audi si ribalta, ferite due persone in via Mario Angeloni a Perugia. Pacchetto Analisi Legionella per Condomini: Controllo della Presenza di Batteri nell'Acqua: Controllo Legionella per alberghi e palestre: prevenzione e sicurezza per la tua struttura ricettiva Analisi dell'acqua per pozzi a Perugia - Quartiere Fontivegge , Labora - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.