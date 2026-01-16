Salari al palo da dieci anni Aumenti mangiati dall’inflazione Landini Cgil | ora i rinnovi ogni anno
Negli ultimi dieci anni, i salari italiani sono rimasti sostanzialmente stabili, mentre l’inflazione ha eroso il potere d’acquisto. Secondo Landini della Cgil, per recuperare questa perdita sarà necessario adottare rinnovi salariali annuali. Nonostante le difficoltà, interventi pubblici e un aumento dell’occupazione hanno contribuito a mantenere in parte stabile il reddito netto dei lavoratori.
Roma, 15 gennaio 2026 – Le buste paga lorde non hanno tenuto il passo dei prezzi, ma il potere d'acquisto netto è stato in parte "assicurato" da interventi pubblici e dall'aumento dell'occupazione. Il conto, però, resta aperto: se l'inflazione rientra, la vera partita diventa recuperare i ritardi contrattuali senza perdere slancio occupazionale, e soprattutto agganciare la crescita dei salari alla produttività, altrimenti il sostegno fiscale rischia di trasformarsi da tampone temporaneo a stampella permanente. È questo il messaggio che emerge dallo studio ' Analisi della dinamica retributiva dei lavoratori dipendenti pubblici e privati' messa a punto dal Coordinamento statistico attuariale dell'Inps, che riapre la questione salariale in Italia e trova un'autorevole sponda nelle parole del governatore di Bankitalia, Fabio Panetta: "Il rallentamento – avvisa – riporta in primo piano le debolezze strutturali dell'economia italiana: produttività che ristagna e bassa innovazione, che causano debolezza dei redditi e salari".
Potere d’acquisto, il recupero non c’è. Salari al palo.
