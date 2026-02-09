Dopo il pareggio 2-2 contro la Lazio, la Juventus si è subito rimessa al lavoro a Continassa. I bianconeri si preparano già alla prossima sfida, questa volta contro l’Inter. Intanto, continuano gli aggiornamenti sugli infortunati e sui tempi di recupero dei giocatori, mentre la società monitora anche le diffide. La squadra si concentra per riprendere fiducia e migliorare la propria posizione in campionato.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Juventus subito al lavoro all’indomani del pareggio agguantato in extremis contro la Lazio all’Allianz Stadium. Insieme al resto della prima squadra si è visto anche il giovanissimo Licina: bianconeri che hanno già messo nel mirino il Derby d’Italia contro l’Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: bianconeri subito al lavoro dopo il 2-2 interno con la Lazio, nel mirino c’è l’Inter

La Juventus si prepara ad affrontare il Lecce con attenzione alla condizione dei propri giocatori.

