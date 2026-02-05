La Juventus vuole tenere Kalulu e sta già lavorando per rinnovargli il contratto. Alla Continassa si pensa a prolungarlo di due anni e ad aumentare il suo ingaggio, che potrebbe salire vicino ai 3 milioni di euro. La società ha deciso di mettere le mani avanti e bloccare il suo futuro in maglia bianconera.

Kalulu Juve, la dirigenza lavora per blindare il pilastro di Spalletti: prolungamento di due anni e ingaggio verso i 3 milioni. In un meccanismo tattico complesso e performante come quello della Juventus modellata da Luciano Spalletti, ci sono giocatori importanti e poi ci sono gli intoccabili. Pierre Kalulu appartiene di diritto a questa seconda categoria d’élite, essendosi imposto come uno dei veri insostituibili della rosa grazie a una continuità di rendimento impressionante. La sua capacità di leggere le situazioni difensive, abbinata a una velocità nelle chiusure che permette di tenere la linea alta, ha stregato l’ambiente, rendendolo un pilastro su cui costruire il presente e il futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Kalulu Juve, i bianconeri vogliono blindarlo: alla Continassa si pensa già al rinnovo con aumento di ingaggio! I dettagli

La Juventus lavora per rinnovare il contratto di Thuram, prolungandone la permanenza e aumentando l'ingaggio.

La Juventus ha raggiunto l'accordo con Yildiz per il rinnovo del contratto.

