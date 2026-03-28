L’ex primo ministro ha criticato le spese militari del governo attuale, sostenendo che non si stia rispettando l’obiettivo del 2% del PIL. La risposta del partito di maggioranza è stata dura, con un messaggio che lo ha accusato di sprechi e ha ricordato che il valore di quel traguardo era stato confermato dal suo predecessore. La polemica tra le parti si accende con toni serrati.

Certo che ce ne vuole di coraggio. Ma Conte che si mette a fare i conti della domestica al governo in carica evidentemente ne ha vendere. Eppure, non c’è nulla di più grottesco di un ex premier che tenta di dare lezioni di economia e geopolitica all’esecutivo in carica. Specie se il soggetto in questione è il famoso Giuseppi che sussurrava a Trump e che, da inquilino di Palazzo Chigi, «scodinzolava» ossequioso – come non ha mancato di ricordargli Carlo Calenda appena ieri – per confermare l’impegno del 2% del Pil nelle spese militari, mentre oggi riscopre improvvisamente la vocazione del “pacifinto”. Conte discetta e accusa il governo sulle spese della Difesa: FdI replica e gli rinfresca la memoria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Conte accusa il governo sulle spese della Difesa. FdI lo zittisce: “L’obiettivo del 2% confermato da lui premier. Mister spreco, l’onestà dove l’hai lasciata?”

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