Dottor Scott e Mister Conte | McTominay che ricordava gli assenti del Napoli sembrava Conte parlava come lui

In un’intervista post-partita, Scott ha richiamato l’attenzione ricordando gli assenti del Napoli e ha affermato: “Togliete Calhanoglu, Lautaro, Thuram e Barella all’Inter e poi vediamo”. Maurizio Crosetti, su Repubblica, ha osservato come in quella frase Scott sembrasse riprendere lo stile e il modo di parlare di Antonio Conte, guadagnandosi il soprannome di “McTominay, il nuovo Conte”.

McTominay è il nuovo Conte, è Antonio Conte in campo. davanti alle telecamere. Ne scrive Maurizio Crosetti che su Repubblica parte proprio dall'intervista post-partita in cui Scott ha elencato gli assenti del Napoli in questi mesi e ha aggiunto: "Togliete Calhanoglu, Lautaro, Thuram e Barella all'Inter e poi vediamo". Scrive Crosetti: Forse c'entra l'ingegneria genetica, forse è come in quei vecchi film dell'orrore dove montavano la testa di qualcuno sul corpo di qualcun altro. O sarà la solita intelligenza artificiale? Ma Scott McTominay, intervistato in campo da Dazn dopo la prodigiosa prestazione contro l'Inter, sembrava Conte. Crosetti su Repubblica: il capo carismatico in campo che deve avere ascoltato molte volte lo slang di Antonio, fino ad assumerlo e inglobarlo.

