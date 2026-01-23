Commissione Difesa scontro sulle spese militari | 30 miliardi in decreti senza il governo

Nelle ultime settimane, la Commissione Difesa della Camera ha discusso di una serie di decreti di spesa, per un totale di circa 30 miliardi di euro, destinati all’acquisto di armamenti. La questione ha generato tensioni tra i membri, sollevando interrogativi sulla gestione delle risorse e sulla trasparenza delle decisioni prese senza un coinvolgimento diretto del governo.

Alta tensione in Commissione Difesa alla Camera dei deputati per l'arrivo, nelle ultime settimane, di una raffica di decreti di spesa destinati all' acquisto di armamenti per un valore complessivo vicino ai 30 miliardi di euro. Le opposizioni denunciano l'assenza del governo durante l'esame dei provvedimenti e il Partito Democratico minaccia di bloccare i lavori se la situazione non cambierà. Nel mirino c'è il Ministero della Difesa, accusato di non inviare i sottosegretari in commissione. Considerati anche gli impegni del ministro Guido Crosetto, l'opposizione parla di una commissione ridotta a " buca delle lettere " chiamata a esprimere pareri su spese miliardarie senza un confronto diretto con l'esecutivo.

